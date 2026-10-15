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பொதுமக்களின் தனிப்பட்ட விவரங்களை செயற்கை நுண்ணறிவுக் கருவிகளில் பதிவேற்றக் கூடாது

அரசின் ரகசிய தகவல்கள், பொதுமக்களின் தனிப்பட்ட விவரங்களை செயற்கை நுண்ணறிவுக் கருவிகளில் பதிவேற்றம் செய்யக் கூடாது என அரசு அலுவலா்களுக்கு கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாா் அறிவுறுத்தினாா்.

செய்யறிவு - படம் | ஏஎன்ஐ

Updated On :

அரசின் ரகசிய தகவல்கள், பொதுமக்களின் தனிப்பட்ட விவரங்களை செயற்கை நுண்ணறிவுக் கருவிகளில் பதிவேற்றம் செய்யக் கூடாது என அரசு அலுவலா்களுக்கு கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாா் அறிவுறுத்தினாா்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், போலுப்பள்ளி அறிஞா் அண்ணா கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் ‘செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் அன்றாட அலுவலக நிா்வாகத்தில் அதன் திறம்பட்ட பயன்பாடு’ குறித்த அரசு அலுவலா்களுக்கான 2 நாள் பயிற்சியை ஆட்சியா் வியாழக்கிழமை தொடங்கிவைத்து பேசியது:

தொழில்நுட்ப வளா்ச்சிக்கு ஏற்ப அரசு நிா்வாகமும் தன்னை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். செயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கடிதங்கள் மற்றும் அறிக்கைகளை தயாரித்தல், தரவுகளை ஆய்வு செய்தல், மொழிபெயா்ப்பு, கூட்டக் குறிப்புகள் எழுதுதல் உள்ளிட்ட அன்றாடப் பணிகளை விரைவாகவும், துல்லியமாகவும் மேற்கொள்ள முடியும். இதன்மூலம் மிச்சமாகும் நேரத்தை பொதுமக்களுக்கான சேவைகளை விரைவுபடுத்தவும், மக்களின் குறைகளுக்கு துரிதமாக தீா்வு காணவும் பயன்படுத்த வேண்டும்.

அதே நேரத்தில், அரசின் ரகசிய தகவல்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் தனிப்பட்ட விவரங்களை செயற்கை நுண்ணறிவுக் கருவிகளில் பதிவேற்றம் செய்யாமல், தகவல் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்து பொறுப்புடன் பயன்படுத்த வேண்டும். பயிற்சியில் கற்றுக் கொண்டவற்றை தங்களது துறைகளின் அன்றாடப் பணிகளில் செயல்படுத்தி, நிா்வாகத் திறனை மேம்படுத்த வேண்டும் என்றாா்.

இப்பயிற்சியில் பதிவுசெய்த 100 அரசு அலுவலா்கள் மற்றும் பணியாளா்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.

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