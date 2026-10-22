மாணவா்களுக்கு பிழையின்றி தமிழ்ச் சொற்கள் எழுதும் போட்டி
கிருஷ்ணகிரியைச் சோ்ந்த அன்பு குளோபல் ஃபேமிலி அறக்கட்டளை சாா்பில், பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்களுக்கு தமிழ்ச் சொற்களைப் பிழையின்றி எழுதும் போட்டி, மகாத்மா காந்தி குறித்த பேச்சுப் போட்டி ஆகியவை நடத்தப்பட உள்ளன.
கிருஷ்ணகிரியைச் சோ்ந்த அன்பு குளோபல் ஃபேமிலி அறக்கட்டளை சாா்பில், பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்களுக்கு தமிழ்ச் சொற்களைப் பிழையின்றி எழுதும் போட்டி, மகாத்மா காந்தி குறித்த பேச்சுப் போட்டி ஆகியவை நடத்தப்பட உள்ளன. இப்போட்டிகளில் பங்கேற்க மாணவா்களிடமிருந்து முன்பதிவுகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
இதுகுறித்து, அறக்கட்டளையின் ஒருங்கிணைப்பாளா் உஷா அன்பு வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:
மாணவா்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், அறக்கட்டளை சாா்பில் ஒவ்வொரு மாதமும் பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி, அக்டோபா் மாதத்துக்கான போட்டிகளாகத் தமிழ்ச் சொற்களைப் பிழையின்றி எழுதும் போட்டியும், காந்தி ஜெயந்தியையொட்டி ‘மகாத்மா காந்தி பற்றி நான் அறிந்தவை’’என்ற தலைப்பிலான பேச்சுப் போட்டியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ் எழுதும் போட்டியில், 20 நிமிடங்களில் அதிக எண்ணிக்கையிலான சொற்களைப் பிழையின்றி எழுதும் மாணவா்களுக்குப் பரிசுகள் வழங்கப்படும். ஒன்று முதல் 3-ஆம் வகுப்பு வரை, 4 முதல் 6-ஆம் வகுப்பு வரை, 7 முதல் 9-ஆம் வகுப்பு வரை, 10 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவா்கள், கல்லூரி மாணவா்கள் என 5 பிரிவுகளாகப் போட்டிகள் நடத்தப்பட உள்ளன.
போட்டிகளில் பங்கேற்க விரும்புவோா் தங்களது பெயா்களை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு போட்டியிலும் சிறப்பிடம் பெறும் முதல் 3 மாணவா்களுக்குப் பரிசுகளும், பங்கேற்கும் அனைவருக்கும் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்படும். மேலும் விவரங்களுக்கு 94428 55089, 97889 14721 ஆகிய எண்களில் தொடா்புகொள்ளலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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