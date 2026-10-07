The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
2027 ஜனவரி 10-இல் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வு!9 மணி நேர தொடர் போராட்டம்... தில்லியில் ராகுல், பிரியங்கா கைது!இடைத்தேர்தல்: மதுராந்தகத்தில் 85.97%, தாராபுரத்தில் 80.31% வாக்குகள் பதிவுமேற்கு வங்க இடைத்தேர்தல்: நந்திகிராம் - 80.69%, ரெஜிநகர் - 79.90% வாக்குப் பதிவு!ஆரம்பக் கட்டணம் ரூ. 14 லட்சம்! தமிழ்நாட்டில் அயல்நாட்டு பல்கலை.க்கு அனுமதி: சிபிஎம் கண்டனம்எஸ்ஐஆர்: மோடியும் அமித் ஷாவும் நாட்டை கொள்ளை அடிக்கின்றனர்! ராகுல் பேட்டி!மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: அசம்பாவிதமின்றி அமைதியான முறையில் வாக்குப் பதிவு நிறைவுதிருப்பதி நவராத்திரி பிரம்மோற்சவம்: சிறப்பு தரிசனத்துக்கான முன்பதிவு நாளை தொடக்கம்இடைத்தேர்தல்: மதுராந்தகம், தாராபுரம் உள்பட 6 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு!பைக் பந்தயம்: சென்னையில் 3 நாள்களில் 2,000 வாகனங்கள் பறிமுதல்!

திருச்சியில் 1.24 லட்சம் மாணவா்களுக்கு 2-ஆம் பருவ பாடநூல்கள் விநியோகம்

திருச்சியில் 1 முதல் 7-ஆம் வகுப்பு வரையிலான 1.24 லட்சம் மாணவா்களுக்கு இரண்டாம் பருவ பாடநூல்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன.

கோப்புப் படம்

Published On :

திருச்சியில் 1 முதல் 7-ஆம் வகுப்பு வரையிலான 1.24 லட்சம் மாணவா்களுக்கு இரண்டாம் பருவ பாடநூல்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழகத்தில் பள்ளிக் கல்வித் துறையின் மாநிலப் பாடத்திட்டத்தின் கீழ் செயல்படும் 1 முதல் 7-ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவா்களுக்கு கல்வியாண்டு 3 பருவங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு தோ்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன.

இந்நிலையில், நிகழ் கல்வியாண்டில் இரண்டாம் பருவத்துக்கான வகுப்புகள் திங்கள்கிழமை தொடங்கின. இதைத் தொடா்ந்து திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 1,500-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளில் 1 முதல் 7-ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவா்களுக்கு இரண்டாம் பருவ பாடநூல் விநியோகிக்கும் பணி திங்கள்கிழமை தொடங்கியது.

அதன்படி, திருச்சி மாவட்டத்தில் 1,24,189 மாணவா்களுக்கு 2,94 லட்சம் பாடநூல்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதாக பள்ளிக் கல்வித் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். மேலும், அனைத்து மாணவா்களுக்கும் பாடநூல்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டதை உறுதி செய்ய தலைமையாசிரியா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ராணிப்பேட்டை: குறைதீா் கூட்டத்தில் 463 மனுக்கள்

ராணிப்பேட்டை: குறைதீா் கூட்டத்தில் 463 மனுக்கள்

அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு இரண்டாம் பருவ புத்தகம் அளிப்பு

அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு இரண்டாம் பருவ புத்தகம் அளிப்பு

நெல்லை மாவட்டத்தில் 32,734 மாணவா்களுக்கு காலை உணவு விரிவாக்கம்

நெல்லை மாவட்டத்தில் 32,734 மாணவா்களுக்கு காலை உணவு விரிவாக்கம்

நெல்லை மாவட்டத்தில் 32,734 மாணவா்களுக்கு காலை உணவு விரிவாக்கம்

நெல்லை மாவட்டத்தில் 32,734 மாணவா்களுக்கு காலை உணவு விரிவாக்கம்

விடியோக்கள்

டோக்கன் விநியோகமா? அதிமுக - தவெக இடையே மோதல்!

டோக்கன் விநியோகமா? அதிமுக - தவெக இடையே மோதல்!

418 படத்தின் டிரைலர்!

418 படத்தின் டிரைலர்!