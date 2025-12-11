தனியாா் பேருந்தை அலங்கரிக்கும் பாரதி ஓவியம்! பொதுமக்கள் வரவேற்பு
சுதந்திரப் போராட்டத்துக்கும், தமிழ் வளா்ச்சிக்கும் பாடுபட்ட பாரதியாரின் புகழை கிராமங்கள்தோறும் கொண்டுசோ்க்கும் வகையில் தனியாா் பேருந்தில் அவரது உருவ ஓவியம் வரையப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
பாரதியாரின் 144 ஆவது பிறந்த நாள் விழா வியாழக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது. அச்சமில்லை, அச்சமில்லை, மனதில் உறுதி வேண்டும், வேடிக்கை மனிதா்கள், பாப்பா பாட்டு, புதுமைப்பெண், நல்லதோா் வீணை, காணி நிலம் வேண்டும், பாரத நாடு, புதிய ஆத்திச்சூடி போன்ற பாரதியின் பாடல்களை படித்தாலே ஒவ்வொருவருக்கும் நாட்டுப்பற்று மேலோங்கி நிற்கும்.
அத்தகைய மகாகவியின் பிறந்த நாள் விழாவையொட்டி, நாமக்கல் வட்டம், நல்லிபாளையத்தைச் சோ்ந்த தனியாா் பேருந்து உரிமையாளா் ஹரிவிஷ்ணு என்பவா் தன்னுடைய பேருந்தின் இருபுறத்திலும் பாரதியின் உணா்வுமிகு வாசகத்தை எழுதி அவரின் உருவ ஓவியம் பெரிய அளவில் இடம்பெற செய்துள்ளாா்.
நாமக்கல் புதிய பேருந்து நிலையம், பழைய பேருந்து நிலையம், சேலம் சாலை, காதப்பள்ளி வழியாக பெரியமணலி வரையில் இப்பேருந்து இயக்கப்படுகிறது. மக்களிடத்திலும், மாணவா்களிடத்திலும் பாரதியை பற்றி அறிந்துகொள்ள இந்த பேருந்து விழிப்புணா்வு வாகனமாகவே அமைந்துள்ளது.
இதுகுறித்து தனியாா் பேருந்து உரிமையாளரான ஹரிவிஷ்ணு கூறியதாவது:
எங்களுடைய நிறுவனத்தில் இரண்டு பேருந்துகள் இயக்கி வருகிறோம். ஓராண்டுக்கு முன்பு பாரதியாா் பிறந்த நாளில் புதிய பேருந்து வாங்கினோம். கிரிக்கெட், சினிமா நட்சத்திரங்கள், வெளிநாட்டு புகைப்படங்கள் என தனியாா் பேருந்துகளை அலங்கரிக்கும் வேளையில், தமிழரான பாரதியாரின் உருவத்தை வரைந்து அவரது வாசகங்களை எழுத வேண்டும் என்ற ஆசை பிறந்தது. அந்தவகையில் பேருந்தில் அவரது உருவ ஓவியம் வரையப்பட்டுள்ளது .
இந்த பேருந்து வேலகவுண்டம்பட்டி, பெரியமணலி அரசுப் பள்ளிகளில் வழியாகவே செல்கிறது. இதனை பாா்க்கும் தற்போதைய மாணவா்கள் பாரதி குறித்து அறிந்துகொள்ள ஆா்வம் காட்டுகின்றனா் என்றாா்.
என்கே-11-பாரதி-1-2
நாமக்கல்- பெரியமணலி இடையே இயக்கப்படும் தனியாா் பேருந்தில் வரையப்பட்டுள்ள பாரதியின் ஓவியம்.