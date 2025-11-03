உழவா் நல சேவை மையம் அமைக்க வேளாண் பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்: தோட்டக்கலைத் துறை உதவி இயக்குநா்
ராசிபுரம்: தமிழக முதல்வரின் உழவா் நல சேவை மையம் அமைக்க வேளாண் பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என ராசிபுரம் வட்டாரத் தோட்டக்கலைத் துறை உதவி இயக்குநா் இ.காா்த்திகா தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறியுள்ளதாவது:
தமிழக முதல்வரின் உழவா் நல சேவை மையம் அமைக்க தோட்டக்கலைத் துறை, வேளாண்மைத் துறை, வேளாண் வணிகம், வேளாண் பொறியியல் படிப்பு, பட்டயப் படிப்பு பயின்றவா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த மையங்களில் வேளாண்மை தோட்டக்கலை, பொறியியல், விற்பனை தொடா்பான ஆலோசனை, வேளாண் இடுபொருள் விற்பனை, வேளாண் எந்திர வாடகை மையம், விதைகள், பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள், உரங்கள் விநியோகம், மண் மற்றும் நீா்மாதிரி ஆய்வு செய்ய உதவுதல், நுண்ணுயிா் பாசனத் திட்டம், ட்ரோன் சேவை, உழவா் கடன் அட்டை, கால்நடை தீவனம், வேளாண் எந்திரங்கள் பழுது பாா்க்கும் பட்டறை, வேளாண் விளைபொருள்களின் மதிப்புக் கூடுதல் போன்ற சேவைகள் ஒரே இடத்தில் வழங்கப்படும்.
அக்ரிஸ்நெட் என்ற இணைதளத்தில் ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும், விரிவான திட்ட அறிக்கையுடன் உரிய வங்கியில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்க வேண்டும். 30 % மானியம் வங்கி நடைமுறைகளை பின்பற்றி கடன் ஒப்புதல் பெறப்பட வேண்டும். இடுபொருட்களை விற்பனை செய்ய தேவையான உரிமங்கள் இல்லாதவா்கள் இம்மானியத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும்போதே உரிமம் பெறுவதற்கு உரிய கடிதங்களில் அக்ரிஸ்நெட் இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
உழவா் நல சேவை மையங்கள் ரூ. 10 லட்சம் முதல் ரூ. 20 லட்சம் மதிப்பீட்டில் தொடங்குபவா்களுக்கு 30% மானியம் அல்லது மூன்று லட்சம் முதல் 6 லட்சம் வரை வங்கிகளுக்கு அரசால் மானியம் விடுவிக்கப்படும். உழவா் நல சேவை மையம் தொடங்க விரும்புபவா்கள் ராசிபுரம் வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநா் அலுவலகத்தை தொடா்பு கொண்டு பயன்பெறலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.