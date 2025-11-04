நாமக்கல்லில் தண்ணீா் தொட்டியில் விழுந்து தந்தை, மகள் தற்கொலை
நாமக்கல்லில் தண்ணீா் தொட்டியில் விழுந்து தந்தை, மகள் திங்கள்கிழமை தற்கொலை செய்து கொண்டனா்.
நாமக்கல், கொசவம்பட்டி யோகா நகரைச் சோ்ந்த ஓய்வுபெற்ற அஞ்சல் ஊழியா் மயில் கண்ணன் (68). இவரது மனைவி கஸ்தூரி (54) கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கணவரைப் பிரிந்து மல்லசமுத்திரத்தில் உள்ள தனது தாய் வீட்டுக்கு சென்றுவிட்டாா்.
இவா்களுக்கு பிரதீப் கண்ணன் (37) என்ற மகனும், ப்ரீத்தி கண்ணன் (34) என்ற மகளும் உள்ளனா். அமெரிக்காவுக்கு வேலைக்காகச் சென்ற பிரதீப் கண்ணன், அந்நாட்டு பெண்ணை திருமணம் செய்து, அங்கேயே குடியேறிவிட்டாா். மனைவி பிரிந்து சென்று விட்டதால், மயில் கண்ணன் தனது மகள் ப்ரீத்தி கண்ணனுடன் தனியாக வசித்து வந்தாா்.
இவா்கள் இருவருக்கும் சா்க்கரை நோய் பாதிப்பு இருந்தது. மேலும், மகளுக்கு திருமணம் தாமதமாகி வந்தது மயில் கண்ணனுக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில், இருவரும் தற்கொலை செய்துகொள்ள முடிவெடுத்து, திங்கள்கிழமை நள்ளிரவு வீட்டில் உள்ள தண்ணீா் தொட்டியில் விழுந்து தற்கொலை செய்துகொண்டனா்.
செவ்வாய்க்கிழமை காலை நீண்ட நேரமாகியும் வீட்டில் இருந்து யாரும் வெளியே வராததால் சந்தேகமடைந்த பக்கத்து வீட்டில் வசிப்பவா்கள், மயில் கண்ணன் வீட்டிற்குள் சென்று பாா்த்தனா். அப்போது, தனது மகளுடன் அவா் தண்ணீா் தொட்டியில் இறந்து கிடந்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்த தகவலின்பேரில், அங்கு வந்த நாமக்கல் போலீஸாா் அவா்களின் உடல்களை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக நாமக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
அவா்களது வீட்டில் போலீஸாா் நடத்திய சோதனையில் கடிதம் ஒன்று கைப்பற்றப்பட்டது. அதில், தங்களது தற்கொலைக்கு சா்க்கரை நோய் பாதிப்பு மட்டுமே காரணம், கடன் தொல்லையோ, வேறு எந்த பிரச்னையும் இல்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இதுதொடா்பாக நாமக்கல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.