தேசிய அளவிலான டேக்வாண்டோ போட்டிக்கு தகுதி: விவேகானந்தா கல்லூரி மாணவிக்கு பாராட்டு
திருச்செங்கோடு: தேசிய அளவிலான டேக்வாண்டோ போட்டிக்கு தகுதிபெற்ற மாணவியை விவேகானந்தா கலை, அறிவியல் கல்லூரி தாளாளா் திங்கள்கிழமை பாராட்டினாா்.
பெரியாா் பல்கலைக்கழகத்துக்கு உள்பட்ட கல்லூரிகளுக்கிடையேயான விளையாட்டுப் போட்டிகள் கடந்த மாதம் நடைபெற்றன. இதில், விவோகானந்தா கலை, அறிவியல் மகளிா் கல்லூரியில் அரசியல் அறிவியில் பாடப் பிரிவைச் சாா்ந்த முதலாம் ஆண்டு மாணவி பி.தனுசாஸ்ரீ தருமபுரியில் உள்ள டான்பாஸ்கோ கல்லூரியில் நடைபெற்ற டேக்வாண்டோ விளையாட்டுப் போட்டியில் கலந்துகொண்டாா்.
இதில் வெற்றிபெற்று தங்கப் பதக்கம் பெற்ற அவா், ஒடிசாவில் நடைபெறும் தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் கலந்துகொள்ள தகுதிபெற்றாா். இதையடுத்து,
கல்லூரி தாளாளா் மு.கருணாநிதி, முதல்வா் பேபிஷகிலா ஆகியோா் மாணவியை பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தனா். மேலும், மாணவிக்கு பயிற்சி அளித்த விளையாட்டு ஆசிரியா்களையும் பாராட்டினா்.