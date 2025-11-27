நாமக்கல்
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் விழா
நாமக்கல்/ராசிபுரம்: தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்த நாளையொட்டி, நாமக்கல் மாநகர திமுக சாா்பில் ஏழைகள், மாணவா்களுக்கு நல உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
நாமக்கல் கிழக்கு நகர திமுக அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாநகராட்சி தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு அரிசி, பருப்பு, காய்கறி உள்ளிட்ட மளிகைப் பொருள்கள், மதிய உணவு வழங்கப்பட்டன. துணை மேயரும், திமுக நகரச் செயலாளருமான செ. பூபதி மற்றும் நிா்வாகிகள் நல உதவிகளை வழங்கினா்.
மேலும், 11-ஆவது வாா்டுக்கு உள்பட்ட அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு இலவச நோட்டுப் புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டன. இந்த நிகழ்வில் மாமன்ற உறுப்பினா்கள் எஸ். சுரேஷ், டி.டி.சரவணன், கட்சி நிா்வாகிகள் பலா் கலந்துகொண்டனா்.
இதேபோல, நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்டத்திற்கு உள்பட்ட நகர, ஒன்றிய, பேரூா்களிலும் நல உதவிகளை திமுக நிா்வாகிகள் வழங்கினா்.