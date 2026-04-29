நாமக்கல்

முட்டை விலை ரூ. 5.20 ஆக நீடிப்பு

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை மாற்றமின்றி ரூ. 5.20 ஆக நீடிக்கிறது.

முட்டை - பிரதிப் படம்

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 9:24 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், முட்டை விலை மாற்றம் செய்வது தொடா்பாக கோழிப் பண்ணையாளா்களிடம் கருத்து கேட்கப்பட்டது. இதர மண்டலங்களில் மாற்றம் இல்லாததால், தற்போதைக்கு இங்கும் எவ்வித மாற்றமும் வேண்டாம் என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து, முட்டையின் பண்ணைக் கொள்முதல் விலையை ரூ.5.20 ஆக நிா்ணயித்து தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழு அறிவித்தது.

பல்லடத்தில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில் கறிக்கோழி கிலோ ரூ. 97 ஆகவும், முட்டைக் கோழி கிலோ ரூ. 102 ஆகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டது.

