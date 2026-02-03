நாமக்கல்
கிணற்றில் மூழ்கி இளைஞா் உயிரிழப்பு
பரமத்தி வேலூா் வட்டம், கபிலா்மலை அருகே கிணற்றில் மூழ்கி இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
கபிலா்மலையை அடுத்த கருக்கம்பாளையத்தைச் சோ்ந்த தங்கராசு மகன் மாணிக்கராஜ் (21). இவா், கபிலா்மலையில் லேத் பட்டறை வைத்துள்ளாா்.
இந்த நிலையில், தைப்பூசத் திருவிழாவுக்காக பட்டறை விடுமுறை என்பதால் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நண்பா்களுடன் பாண்டமங்கலத்தில் உள்ள கிணற்றில் குளிக்கச் சென்றாா்.
கிணற்றில் குளித்துவிட்டு நண்பா்கள் மேலே வந்தபோது மாணிக்கராஜ் இல்லாதது கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தனா். இதுகுறித்து வேலாயுதம்பாளையம் தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.
தீயணைப்பு வீரா்கள் ஒரு மணி நேரம் கிணற்றில் தேடி மாணிக்கராஜை சடலமாக மீட்டனா். இதுகுறித்து வேலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.