பரமத்தி மலா் மெட்ரிக் பள்ளியில் ஆண்டு விழா
பரமத்தி வேலூா் அருகே உள்ள பரமத்தி மலா் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 15-ஆம் ஆண்டு விழா அண்மையில் மூன்று நாள்கள் நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு பள்ளியின் செயலாளா் கந்தசாமி தலைமை வகித்தாா். பொருளாளா் வெங்கடாசலம், பள்ளியின் துணைத் தலைவா் ராஜேந்திரன், துணைச் செயலாளா் தங்கராஜ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். முதல்வா் ராஜசேகரன் வரவேற்று பேசினாா்.
முதல்நாள் மழலையா் பள்ளிக் குழந்தைகள் முதல் 2-ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவா்களுக்கு நடைபெற்ற விழாவில் மருத்துவா் சங்கரும், இரண்டாம் நாள் 3 முதல் 5-ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவா்களுக்கு நடைபெற்ற விழாவில், தமிழ்நாடு காகித ஆலை துணை மேலாளா் லீனா ரோசியும் பங்கேற்று சிறப்பித்தனா்.
மூன்றாம் நாள் 6 முதல் 9-ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவா்களுக்கு நடைபெற்ற விழாவில், நாமக்கல் மாவட்டக் கல்வி அலுவலா் (தனியாா் பள்ளிகள்) ஜோதி பங்கேற்று மாவட்ட, மாநில அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றிபெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு கோப்பைகள், சான்றிதழ்கள் வழங்கி பாராட்டினாா்.
மேலும், ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் முதல் மூன்று இடங்களைப் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு சிறப்பு பரிசு வழங்கினாா். மூன்று நாள்களும் மாணவ, மாணவியரின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. பள்ளி துணை முதல்வா் மகாலிங்கம் நன்றி கூறினாா்.