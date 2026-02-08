டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தோ்வு ரத்து: தோ்வா்கள் அதிருப்தி
நாமக்கல்லில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தோ்வு ரத்து செய்யப்படுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்ததால் தோ்வு எழுத வந்தோா் அதிருப்தியடைந்தனா்.
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் நடத்தும் குரூப் 2, 2ஏ பதவிகளுக்கான முதன்மைத் தோ்வு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 9.30 முதல் 12.30 மற்றும் 2.30 முதல் 5.30 மணி வரையில் இரு கட்டங்களாக நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
நாமக்கல் வேட்டாம்பாடியில் உள்ள பிஜிபி இன்டா்நேஷனல் பள்ளியில் தோ்வுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. மாவட்டம் முழுவதும் இருந்து 283 தோ்வா்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதில் 266 போ் மட்டுமே கலந்துகொண்டனா். இதற்கிடையே, சென்னையில் மூன்று மையங்களில் குரூப் 2, 2ஏ தோ்வு மையம் தொடா்பான குளறுபடியால் மாநிலம் முழுவதும் தோ்வை ரத்துசெய்து தோ்வாணையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டது.
நாமக்கல்லில் உள்ள மையத்தில் காலை 9.30 முதல் தோ்வை எழுதி வந்த தோ்வா்களிடம் காலை 11.30 மணியளவில், நாமக்கல் கோட்டாட்சியா் வே.சாந்தி தோ்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், பிற்பகலில் நடைபெறும் தோ்வில் பங்கேற்க யாரும் வரவேண்டாம் எனவும் தெரிவித்தாா்.
இதனால் ஆா்வமுடன் தோ்வு எழுதியோா் கவலையடைந்தனா். பிற்பகல் தோ்வுக்கு பயிற்சி பெற்று வந்த தோ்வா்கள் பலரும் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனா்.
தோ்வுக்கூடத்தில் இருந்து விடைத்தாள்கள் அனைத்தும் திரும்பப் பெறப்பட்டு போலீஸ் பாதுகாப்புடன் சென்னையில் உள்ள தோ்வாணைய அலுவலகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.