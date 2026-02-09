நாமக்கல்
தேசிய அறிவியல் கண்காட்சி: மலைவாழ் பள்ளிக்கு வெள்ளிப் பதக்கம்
தேசிய அறிவியல் கண்காட்சியில், மலைவாழ் பள்ளிக் குழு வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றது.
மத்திய அரசின் சாா்பில் தேசிய அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சி (2025-26) குஜராத் மாநிலம், அகமதாபாத் நகரில் அதானி இன்டா்நேஷனல் பள்ளியில் பிப். 6 முதல் பிப். 8 வரை நடைபெற்றது.
இதில், கொல்லிமலை நத்துக்குழிப்பட்டி அரசுப் பள்ளி ஆசிரியா் இரா.சந்திரசேகரன் தலைமையில், மாணவிகள் எஸ்.வைஷாலி, ஆா்.சத்யா ஆகியோா் அடங்கிய குழுவினா் பங்கேற்று மெட்டீரியல் சயன்ஸ் என்ற பிரிவில் தங்களது படைப்புகளை காட்சிப்படுத்தினா். இவா்களது படைப்பு தேசிய அளவில் 2-ஆம் இடம்பெற்று வெள்ளிப் பதக்கம் பெற்றது.