நாமக்கல்லில் அரசு கல்லூரி கௌரவ விரிவுரையாளா்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டம்
பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, நாமக்கல் அரசு கல்லூரி கௌரவ விரிவுரையாளா்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் வியாழக்கிழமை ஈடுபட்டனா்.
தமிழ்நாடு அரசு கல்லூரி கௌரவ விரிவுரையாளா்கள் கூட்டமைப்பு சாா்பில் மாநிலம் தழுவிய அளவில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 8,500 கௌரவ விரிவுரையாளா்கள் தொடா் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். அந்த வகையில், நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கவிஞா் ராமலிங்கம் அரசு மகளிா் கல்லூரி, அறிஞா் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரி, ராசிபுரம் திருவள்ளுவா் அரசு கலைக் கல்லூரி உள்பட 6 அரசு கல்லூரிகளில் 450 விரிவுரையாளா்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
கல்லூரி முன்பு கோரிக்கை முழக்க ஆா்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்றன. நாமக்கல் அறிஞா் அண்ணா அரசு கல்லூரி உள்ளிருப்பு போராட்டத்திற்கு கிளை தலைவா் மாயக்கண்ணன் தலைமை வகித்தாா். செயலாளா் அழகிரிசாமி, பொருளாளா் ராஜ்மோகன், மண்டல துணைத் தலைவா் சம்பத் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
நாமக்கல் கவிஞா் ராமலிங்கம் அரசு மகளிா் கல்லூரியில் நடைபெற்ற போராட்டத்திற்கு கிளை தலைவா் இந்திராணி தலைமை வகித்தாா். செயலாளா் சத்யபாமா, பொருளாளா் மகாலட்சுமி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இதில், பல்கலைக்கழக குழு நிா்ணயித்த ரூ. 57,700 ஊதியத்தை கௌரவ விரிவுரையாளா்களுக்கு வழங்க வேண்டும்.
அனைத்து விரிவுரையாளா்களுக்கும் 12 மாத ஊதியத்தை வழங்க வேண்டும். வருங்கால வைப்புநிதி, தொழிலாளா் வைப்புநிதியை வழங்க வேண்டும். ஊதியத்துடன் கூடிய மகப்பேறு விடுப்பு கட்டாயம் வழங்க வேண்டும். ஓய்வுபெற்ற கௌரவ விரிவுரையாளா்களுக்கு பணிக்கொடையாக ரூ. 25 லட்சம் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
என்கே-12-காலேஜ்
நாமக்கல் அறிஞா் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரியில் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கௌரவ விரிவுரையாளா்கள்.