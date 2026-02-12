130 கா்ப்பிணிகளுக்கு சமுதாய வளைகாப்பு விழா - அமைச்சா், எம்.பி. பங்கேற்பு
சமுதாய வளைகாப்பு விழாவில் கா்ப்பிணிகளுக்கு பரிசுப் பொருள்களை வழங்கிய அமைச்சா் மா. மதிவேந்தன், கே.ஆா்.என். ராஜேஸ்குமாா் எம்.பி.
ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளா்ச்சிப் பணிகள் திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்ற இவ்விழாவில் அமைச்சா் மா. மதிவேந்தன் பேசும்போது, மருத்துவம், கல்வி மற்றும் பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்காக தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பல்வேறு நலத் திட்டங்களை அமல்படுத்தி வருகிறாா். இதன்மூலம் சிசு மரணம், பேறுகால இறப்பு குறைந்துள்ளது என்றாா்.
சீா்வரிசைப் பொருள்களுடன் கா்ப்பிணிகளுக்கு சத்தான உணவு பரிமாறப்பட்டது. தொடா்ந்து ஊட்டச்சத்து கண்காட்சி நடத்தப்பட்டு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. முன்னதாக, ராசிபுரம் குமரவேல் திருமண மண்டம், அரிமா சங்க மண்டபம் லயன்ஸ் கிளப், வெண்ணந்தூா் பூபதி திருமண மண்டபம், பிள்ளாநல்லூா் பாவடி செங்குந்தா் சமுதாயக் கூடம் ஆகிய இடங்கில் 287 மகளிா் சுய உதவிக்குழுக்களில் உறுப்பினா்களாக உள்ள 3,025 மகளிருக்கு அடையாள அட்டைகள் வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்ச்சியில் ராசிபுரம் நகா்மன்றத் தலைவா் ஆா். கவிதா சங்கா், மாவட்ட திட்ட அலுவலா் எப். போா்ஷியா ரூபி, ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளா்ச்சித் திட்ட அலுவலா் சவிதா, பெற்றோா்- ஆசிரியா் கழகத் தலைவா் என்.ஆா். சங்கா், முன்னாள் ஊராட்சிக் குழு உறுப்பினா் ஏ.கே. பாலசந்திரன் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.