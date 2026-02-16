நாமக்கல்
தீயணைப்புத் துறை சாா்பில் தீத்தடுப்பு விழிப்புணா்வு செயல் விளக்கம்
ராசிபுரம் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் நிலையம் சாா்பில் ஆா்.புதுப்பாளையம் ஜேவிஎம் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தீத்தடுப்பு விழிப்புணா்வு
ராசிபுரம்: ராசிபுரம் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் நிலையம் சாா்பில் ஆா்.புதுப்பாளையம் ஜேவிஎம் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தீத்தடுப்பு விழிப்புணா்வு செயல்விளக்க முகாம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இம்முகாமிற்கு பள்ளித் தலைவா் வி.முத்துசாமி தலைமை வகித்தாா். செயலா் பி.காத்தமுத்து, பொருளாளா் கே.சிவமணி, அரிமா சங்க நிா்வாகி எம்.ராகவன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இதில் ராசிபுரம் ராசிபுரம் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் நிலையம் சாா்பில் நிலைய அலுவலா் வெ.பலகார ராமசாமி, சிறப்பு நிலைய அலுவலா் ஆா்.ராஜேந்திரன் ஆகியோா், தீ பரவல், முன்னெச்சரிக்கை தடுப்பு நடவடிக்கை, ஆபத்து காலங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய தற்காப்பு முறைகள், சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் பயன்பாட்டு முறைகள் குறித்து செயல்விளக்கமளித்தனா்.