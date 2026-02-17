பிப்.25 நள்ளிரவு முதல் லாரிகள் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம்: மாநில சம்மேளனம் அறிவிப்பு
தகுதிச் சான்றிதழ் (எஃப்.சி) கட்டண உயா்வுக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து வரும் 25-ஆம் தேதி நள்ளிரவு முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக மாநில லாரி உரிமையாளா்கள் சம்மேளனம் அறிவித்துள்ளது.
நாமக்கல்லில் இந்த சம்மேளனத்தின் அவசர செயற்குழுக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில், பல்வேறு மாவட்ட லாரி உரிமையாளா்கள் சங்கங்களின் நிா்வாகிகள் கருத்துகளை தெரிவித்தனா். இதைத் தொடா்ந்து மாநில லாரி உரிமையாளா்கள் சம்மேளனத் தலைவா் சி. தனராஜ் பேசுகையில், பிப். 25-ஆம் தேதி நள்ளிரவு முதல் தொடங்கும் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தத்தில் அனைத்து லாரி உரிமையாளா்களும் பங்கேற்று போராட்டத்தை வெற்றிபெற செய்ய வேண்டும் என்றாா்.
அதன்பிறகு செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் 6.50 லட்சம் சரக்கு லாரிகள் இயக்கப்படுகின்றன. 20 லட்சம் சிறிய அளவிலான சரக்கு வாகனங்கள் உள்ளன. மாவட்ட, வட்ட அளவில் 135 லாரி உரிமையாளா் சங்கங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
தகுதிச் சான்றிதழ் (எஃப்.சி) கட்டணம் ரூ. 850 ஆக இருந்ததை ரூ. 28,200 ஆக மத்திய அரசு உயா்த்தியுள்ளது. அந்த கட்டண உயா்வை திரும்பப் பெறவும், குறைக்கவும் மாநில அரசுகளுக்கு அதிகாரம் உள்ளது. மற்ற மாநிலங்களில் கட்டண குறைப்பு மற்றும் நீதிமன்ற வழக்குகள் மூலம் இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசு இவ்வாறான நடவடிக்கை எதையும் மேற்கொள்ளவில்லை.
தமிழகத்தில், தகுதிச் சான்றிதழ் புதுப்பிக்காமல் ஆங்காங்கே ஒரு லட்சம் லாரிகள் நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பிரச்னை தொடா்பாக, போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா், உள்துறை செயலாளா், முதல்வரின் தனிப் பிரிவு செயலாளா் உள்ளிட்ட அனைவரையும் சந்தித்துவிட்டோம். ஆனால், முதல்வரின் கவனத்துக்கு இப்பிரச்னையை கொண்டுசென்றாா்களா எனத் தெரியவில்லை. இதற்கு பிறகுதான் பிப். 25 முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவது என்ற முடிவுக்கு வந்துள்ளோம்.
தற்போதைய நிலையில் லாரிகள் புதுப்பித்தலுக்கு ரூ. 1.50 லட்சம் செலவாகும் நிலையில், கூடுதலாக ரூ. 28 ஆயிரம் செலுத்த வேண்டியது உள்ளது பொருளாதார நெருக்கடியை ஏற்படுத்துகிறது. அதாவது, எந்த மாடல் லாரியாக இருந்தாலும் ரூ. 850 கட்டணம் மட்டுமே வசூலிக்கப்பட்டது. தற்போது 10 முதல் 13 ஆண்டுகள் கொண்ட வாகனங்களுக்கு ரூ. 1,000, 13 முதல் 15 ஆண்டுகளுக்கு ரூ. 5,000, 15 முதல் 20 ஆண்டுகளுக்கு ரூ. 12,500, 20 ஆண்டுகளுக்கு மேல் உள்ள வாகனங்களுக்கு ரூ. 28,200 வீதம் வசூலிக்கின்றனா்.
கேரளத்தில் ரூ. 12,500 மட்டுமே வசூலிக்கப்படுகிறது. உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் ஓராண்டுக்கு கட்டண உயா்வு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆந்திர மாநிலத்தில் நீதிமன்றம் மூலம் இடைக்காலத் தடைபெறப்பட்டுள்ளது. சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கும் நிலுவையில் உள்ளது. உரிய தீா்வு இதுவரை காணப்படவில்லை. இந்த பிரச்னை மட்டுமின்றி, ஆன்லைன் அபராதம், ஓட்டுநா் உரிமம், வாகனப் பதிவு சான்றிதழை நேரடியாக வழங்காமல் அஞ்சல் மூலம் அனுப்பிவைக்கப்படும் பிரச்னைகளும் உள்ளன.
திருச்சி, கும்பகோணம், மயிலாடுதுறை, சீா்காழி, தஞ்சாவூா், திருவாரூா், நாகை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக கிடங்குகளுக்கு நெல் கொண்டுசெல்லும் லாரிகள் அனைத்தும் திங்கள்கிழமை முதல் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
டெல்டா மாவட்ட லாரி உரிமையாளா்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனா். அதற்கு மாநில சம்மேளனம் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. இத்தொழிலை நம்பி சுமாா் ஒன்றரை கோடி வாக்காளா்கள் உள்ளனா். தமிழக அரசு மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கையை பொருத்தே எதிா்வரும் தோ்தலில் எங்களுடைய நிலைப்பாடு இருக்கும்.
தமிழக அரசு லாரி உரிமையாளா்களின் வாழ்வாதாரம் கருதி உடனடியாக தகுதிச் சான்றிதழ் கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டும். அல்லது ஓராண்டுக்கு ஒத்திவைக்க வேண்டும். எங்களது காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தத்தால் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து தமிழகத்திற்கு வரும் அனைத்து லாரிகளும் நிறுத்தப்படும். இதனால் பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருள்கள் கிடைக்காமல் நெருக்கடி ஏற்படும் சூழல் உருவாகும். எனவே, தமிழக அரசு, லாரி உரிமையாளா்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற விரைவான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். அதுவரை எங்களுடைய போராட்டம் தொடரும் என்றாா்.
இக்கூட்டத்தில், மாநில சம்மேளன நிா்வாகிகள், பல்வேறு மாவட்ட, தாலுகா லாரி உரிமையாளா்கள் சங்க நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.