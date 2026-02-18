நிதிநிலைஅறிக்கை: தற்பெருமைகளே அதிகம்; கே.ஜி. அருண்ராஜ்
தமிழ்நாடு அரசின் இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையில் தற்பெருமைகளே அதிகமாக உள்ளன என்று தவெக மாநில கொள்கைப் பரப்பு பொதுச் செயலாளா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது:
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நிதியமைச்சா் தங்கம் தென்னரசு தாக்கல் செய்துள்ள இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையில் திமுக அரசின் தற்பெருமைகளே அதிகமாக உள்ளன. திமுக அரசு தாக்கல் செய்யும் இறுதி நிதிநிலை அறிக்கை என்பதால் முதல்வரை பாராட்டு மழையில் நிதியமைச்சா் நனைய வைத்திருக்கிறாா். முதல்வரை பாராட்டுவதையும், தற்பெருமை பேசுவதையும்விட இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் சொல்லிக்கொள்ளும்படி எதுவும் இல்லை.
11.19 சதவீத வளா்ச்சியை அடைந்து நாட்டிலேயே தமிழ்நாடு பொருளாதார வளா்ச்சியில் முதலிடம் வகிப்பதாக நிதியமைச்சா் தெரிவித்துள்ளாா். அதேநேரத்தில் தமிழகத்தின் மொத்த கடன் தொகை வரும் 2027, மாா்ச் 31இல் ரூ. 10.62 லட்சம் கோடியாக இருக்கும் என்ற அதிா்ச்சியளிக்கும் செய்தியையும் கூறியிருக்கிறாா். பொருளாதாரத்தில் தமிழகம் முதலிடத்தில் இருக்கும்போது இத்தனை லட்சம் கோடி ரூபாயை எதற்காக கடன் வாங்க வேண்டும்?
பொதுமக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளைக்கூட பூா்த்தி செய்யாத திமுக அரசு எதற்காக கடன் வாங்கியது என்று புரியவில்லை. தமிழக அரசு வாங்கியுள்ள இந்த கடனால், எதிா்காலத்தில் மிகப்பெரிய பொருளாதார பிரச்னையை தமிழகம் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும்.
கடந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தலின்போது அளித்த வாக்குறுதிகளை திமுக அரசு நிறைவேற்றவில்லை. இந்நிலையில், தமிழகத்தில் இப்போது எல்லாமே சுபிட்சமாக இருப்பதுபோல இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்திருக்கிறாா் நிதியமைச்சா். எனவே, இதற்கு ஜீரோ மாா்க் மட்டுமே கொடுக்க முடியும்.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்குப் பிறகு அமையவுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அரசு, மக்களின் நன்மைக்காக பல திட்டங்களுடன் கூடிய நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்யும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.