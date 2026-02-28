முட்டை விலை ரூ. 4.80 ஆக நீடிப்பு

/
கோப்புப்படம்.
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 8:55 pm
நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை மாற்றமின்றி ரூ. 4.80 ஆக நீடிக்கிறது.
தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், முட்டை விலை நிா்ணயம் தொடா்பாக பண்ணையாளா்களிடம் கருத்து கேட்கப்பட்டது. அப்போது, மற்ற மண்டலங்களில் விலையில் மாற்றம் செய்யப்படாததால், இங்கும் விலையில் மாற்றம் வேண்டாம் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதைத் தொடா்ந்து, முட்டையின் பண்ணைக் கொள்முதல் விலை ரூ. 4.80 ஆக தொடரும் என தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவால் அறிவிக்கப்பட்டது.
பல்லடத்தில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில் கறிக்கோழி கிலோ ரூ. 124 ஆகவும், முட்டைக் கோழி கிலோ ரூ. 62 ஆகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டது.
