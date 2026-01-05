நாமக்கல்லில் நாளை 2 புறவழிச் சாலைகள் திறப்பு
நாமக்கல்லில் ரூ. 95.12 கோடியில் 2 புறவழிச் சாலைகள் திறப்பு மற்றும் ரூ. 103 கோடியில் மேலும் 2 புறவழிச் சாலைகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டு விழா புதன்கிழமை நடைபெற உள்ளதாக மாநிலங்களவை உறுப்பினா் கே.ஆா்.என்.ராஜேஸ்குமாா் தெரிவித்தாா்.
நாமக்கல் - சேந்தமங்கலம் சாலையில் வேட்டாம்பாடி பிரிவில் விழா மேடை, கல்வெட்டு திறப்பு நடைபெறும் இடத்தை மாநிலங்களவை உறுப்பினா் கே.ஆா்.என்.ராஜேஸ்குமாா் திங்கள்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வுசெய்தாா். தொடா்ந்து, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
மரூா்பட்டி - வேட்டாம்பாடி, வேட்டாம்பாடி - திருச்சி சாலை வசந்தபுரம் வரை ரூ. 95.12 கோடியில் 2 புறவழிச் சாலைகள் திறப்பு விழா மற்றும் வசந்தபுரம் - லத்துவாடி, லத்துவாடி - வள்ளிபுரம் வரை ரூ. 103 கோடியில் 2 புறவழிச் சாலைகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டும் விழா புதன்கிழமை காலை 11 மணியளவில் வேட்டாம்பாடியில் நடைபெற உள்ளது.
நாமக்கல் மாநகரப் பகுதியில் புறவழிச்சாலை அமைக்க வேண்டும் என்பது இங்குள்ள பொதுமக்கள், தொழில்முனைவோா், கோழிப்பண்ணை, லாரி உரிமையாளா்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரின் நீண்டகால கோரிக்கையாகும். தமிழகத்தில் வளா்ச்சியடைந்து வரும் நகரங்களில் நாமக்கல் மாவட்டமும் ஒன்று. போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையிலும், எரிபொருள் சிக்கன தேவையைக் கருதியும் இப்பகுதியில் புறவழிச்சாலை அமைப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
2022-ஆம் ஆண்டில் ஐந்து கட்டங்களாக நாமக்கல் புறவழிச்சாலை அமைப்பதற்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலை - புதிய பேருந்து நிலையம் வரை முதல்கட்டம், புதிய பேருந்து நிலையம் - சேந்தமங்கலம் இணைப்புச் சாலை வரை இரண்டாம்கட்டம், சேந்தமங்கலம் - திருச்சி இணைப்பு சாலை வரை 3-ஆம் கட்டம், திருச்சி சாலை - மோகனூா் சாலை வரை 4-ஆம் கட்டம், மோகனூா் சாலை - பரமத்தி தேசிய நெடுஞ்சாலை வரை 5-ஆம் கட்டமாகவும் இப்பணி நடைபெறுகிறது.
தமிழக முதல்வா் இத்திட்டத்துக்காக நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கும் சோ்த்து ரூ. 401 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளாா். புறவழிச்சாலை அமைக்க 145 ஏக்கா் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முதல்வரால் தொடங்கிவைக்கப்பட்ட இந்தப் பணிகள் முடிவுறும் தருவாயில் உள்ளன. மரூா்பட்டியில் ரயில்வே மேம்பாலம் கட்டுமானப் பணி நடைபெற்று வருகிறது. 6 மாதத்துக்குள் அந்தப் பணிகள் முடிவுறும் என எதிா்பாா்க்கிறோம்.
நாமக்கல் புறவழிச் சாலைகளில் இரண்டாம், மூன்றாம்கட்டமான மரூா்பட்டி - வேட்டாம்பாடி, வேட்டாம்பாடி - திருச்சி சாலையை தமிழக பொதுப்பணித் துறை, நெடுஞ்சாலை மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை அமைச்சா் எ.வ.வேலு புதன்கிழமை திறந்துவைக்கிறாா்.
நாமக்கல் மாவட்ட மக்களின் நீண்டநாள் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும், 4-ஆம் கட்டமான திருச்சி சாலை - மோகனூா் இணைப்புச் சாலைவரை, 5-ஆம் கட்டமாக மோகனூா் சாலை - பரமத்தி தேசியநெடுஞ்சாலை வரையில் புறவழிச்சாலை அமைப்பதற்கான பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டப்படுகிறது என்றாா்.
இந்த ஆய்வின்போது, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.க.சரவணன், மாநகராட்சி மேயா் து.கலாநிதி, துணைமேயா் செ.பூபதி, சென்னை தலைமைப் பொறியாளா் (நெடுஞ்சாலை) நபாா்டு கிராமச் சாலைகள் பி.செந்தில், சேலம் கண்காணிப்பு பொறியாளா் என்.எஸ்.சரவணன், கோட்ட பொறியாளா் கே.அகிலா உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.