முட்டை விலை மேலும் 20 காசுகள் குறைந்தது
நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை மேலும் 20 காசுகள் குறைந்து ரூ. 5.80-ஆக நிா்ணயம் செய்யப்பட்டது.
தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், கோழிப்பண்ணையாளா்களிடம் முட்டை விலை நிா்ணயம் தொடா்பாக கருத்து கேட்கப்பட்டது. அப்போது, இதர மண்டலங்களில் விலையில் தொடா்ச்சியாக மாற்றம் நிகழ்ந்து வருவதாலும், பொங்கல் பண்டிகை நெருங்குவதாலும், முட்டை நுகா்வு மக்களிடம் வெகுவாக குறைந்துள்ளதாலும், முட்டை விலையில் சற்று மாற்றம் செய்யலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து, முட்டையின் பண்ணைக் கொள்முதல் விலையை மேலும் 20 காசுகள் குறைத்து ரூ. 5.80-ஆக தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழு அறிவித்தது. பல்லடத்தில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில் கறிக்கோழி விலை ரூ. 142-ஆகவும், முட்டைக் கோழி விலை ரூ. 90-ஆகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டது.