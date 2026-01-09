நாமக்கல் மாவட்டத்தில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவக்கல்லூரி வானிலை ஆய்வு மையம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: கடந்த வார வானிலையை பொருத்தவரை,
பகல் மற்றும் இரவு நேர வெப்ப அளவுகள் முறையே 87.8, 73.4 டிகிரியாக நிலவியது. மழை எங்கும் பதிவாகவில்லை. இனி வரும் ஐந்து நாள்களுக்கான மாவட்ட வானிலையில், வானம் பெரும்பாலும் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மாவட்டத்தின் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. பகல் வெப்பம் 87.8 டிகிரிக்கு மிகாமலும், இரவு வெப்பம் 68 டிகிரியாகவும் காணப்படும். காற்று பெரும்பாலும் வட கிழக்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு -8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.
சிறப்பு ஆலோசனை: கடந்த வாரம் கோழியின நோய் ஆய்வகத்தில் இறந்த கோழிகளை பரிசோதனை செய்ததில் பெரும்பாலும் வெள்ளைக் கழிச்சல் மற்றும் நாள்பட்ட மூச்சுக்குழல் சுவாச நோய் பாதிப்புக்குள்ளாகி இறந்துள்ளது தெரியவந்தது.
எனவே, கோழி பண்ணையாளா்கள் தகுந்த உயிா் எதிா் மருந்துகளை அளிக்க வேண்டும், தடுப்பூசி செலுத்துதல் மற்றும் தண்ணீரில் கிருமிநாசினி தெளித்தல், கால்நடை மருத்துவா்களின் ஆலோசனைப்படி சிகிச்சை மற்றும் உயிா் பாதுகாப்பு முறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.