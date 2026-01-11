நாமக்கல் அரங்கநாதா் கோயிலில் திருவிளக்கு பூஜை, கூடாரவல்லி விழா திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்பு
நாமக்கல் அரங்கநாதா் கோயிலில், மாா்கழி மாதப் பெருவிழா நிறைவையொட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற திருவிளக்கு பூஜை மற்றும் கூடாரவல்லி விழாவில் திரளான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
நாமக்கல்லில் ஆண்டுதோறும் இந்து சமய பேரவை
திருப்பாவைக் குழு சாா்பில் மாா்கழி திருவிழா நடைபெறும். இதையொட்டி, இம்மாதத்தில் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை பெண்கள் அகல்விளக்குகளை ஏந்தியபடி அதிகாலை ஊா்வலமாக வலம் வருவா். மேலும், படிபூஜை, வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி, அன்னதானம், திருவிளக்கு பூஜை உள்ளிட்டவை நடைபெறும்.
அந்த வகையில், 55-ஆவது ஆண்டு மாா்கழி பெருவிழா நடைபெற்று வந்தது. மாதம் நிறைவு பெறுவதையொட்டி, நாமக்கல் அரங்கநாதா் சுவாமி கோயிலில், ரங்கநாயகி தாயாா் சந்நிதி முன்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 5 மணிக்கு திருப்பாவை திருப்பள்ளி எழுச்சி பாராயணம் மற்றும் கூட்டு வழிபாடு நடைபெற்றது.
தொடா்ந்து, உலக நன்மை வேண்டி பெண் பக்தா்கள் திருவிளக்கு பூஜை செய்தனா். தொடா்ந்து, கூடாரவல்லி உற்சவ விழா நடைபெற்றது. அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த மலா் பந்தலில் ரங்கநாயகி சமேத அரங்கநாதா் எழுந்தருளி பக்தா்களுக்கு காட்சியளித்தனா். இந்நிழ்ச்சியில் பாவை நோன்பு கடைப்பிடிக்கு பக்தா்கள் திரளாக கலந்துகொண்டனா்.