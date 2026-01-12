பரமத்தி வேலூா்: பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியா் மன்றத்தினா் திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
பொத்தனூா் வட்டாரக் கல்வி அலுவலகம் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, ஒன்றியத் தலைவா் மணிவண்ணன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலாளா் சங்கா் சிறப்புரையாற்றினாா்.
தமிழ்நாடு தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியா் மன்றம் கபிலா்மலை, பரமத்தி ஒன்றியக் கிளையின் சாா்பில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில், தமிழகத்தில் ஆசிரியா் மற்றும் அரசு ஊழியா்களுக்கு பயன்தரும் வரையறுக்கப்பட்ட பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை தொடா்ந்து நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். இடைநிலை, சாதாரண நிலை ஆசிரியா்களுக்கு ஊதிய முரண்பாடுகளை களைய வேண்டும். பதவி உயா்வை பறிக்கும் அரசாணை எண் 243-ஐ ரத்து செய்ய வேண்டும். உயா்கல்விக்கான ஊக்க ஊதியத்தை முழுமையாக வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 10 அம்சக் கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.