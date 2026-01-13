மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு: போக்ஸோவில் தொழிலாளி கைது
நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் அருகே 7 ஆம் வகுப்பு மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த தொழிலாளி போக்ஸோவில் கைது செய்யப்பட்டாா்.
ராசிபுரத்தை அடுத்த தேங்கல்பாளையம் தட்டையான்குட்டை புதூரைச் சோ்ந்தவா் சிலம்பரசன் (40). இவா் ஜவ்வரிசி உற்பத்தி ஆலையில் தொழிலாளியாக உள்ளாா். இவரது மகளுடன் அரசுப் பள்ளியில் 7 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் 12 வயது சிறுமி, தனது தோழியை பாா்ப்பதற்காக சில நாள்களுக்கு முன் சிலம்பரசன் வீட்டிற்கு சைக்கிளில் வந்துள்ளாா்.
அப்போது, சிலம்பரசன் சிறுமியிடம் ஆசைவாா்த்தை கூறி பல இடங்களுக்கு அழைத்துச் சென்று பாலியல் தொந்தரவு அளித்துள்ளாா். பிறகு சிறுமியை பேருந்தில் அழைத்துச் சென்று திருச்செங்கோட்டில் உள்ள சிறுமியின் பாட்டி வீட்டில் விட்டுள்ளாா்.
மிகவும் சோா்வாக இருந்த சிறுமியை அவரது பாட்டி விசாரித்துள்ளாா். அப்போது, சிலம்பரசன் தன்னிடம் தவறாக நடந்து கொண்டதாக தெரிவித்துள்ளாா். இதுகுறித்து சிறுமியின் குடும்பத்தினா் ராசிபுரம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா். இதையடுத்து போலீஸாா் சிலம்பரசனை போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் கைதுசெய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தினா்.