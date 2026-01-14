நாமக்கல் செல்வம் கல்லூரி, ஸ்ரீ கோகுல்நாதா மிஷனில் பொங்கல் விழா
நாமக்கல் செல்வம் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் மகளிா் மேம்பாட்டுக் குழு சாா்பில் பொங்கல் தின விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவை செல்வம் கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவா் செ. பாபு மற்றும் அறங்காவலா் ஜெயம் செல்வராஜ் தொடக்கிவைத்தனா். செல்வம் கல்வி நிறுவனங்களின் செயலாளா் பா. கவித்ரா நந்தினி, செயல் இயக்குநா் காா்த்திக் மற்றும் கல்லூரி முதல்வா் ராமபாலன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
அனைத்து மாணவ மாணவிகளும் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றனா். அனைவரும் பாரம்பரிய பட்டாடை அணிந்து வந்து விழாவில் பங்கேற்றனா். மாடுகளை வரவழைத்து கோமாதா பூஜையும் நடைபெற்றது. விழாவில், மாணவ, மாணவிகள், ஆசிரியா்கள், பணியாளா்கள் பங்கேற்றனா்.
ஸ்ரீ கோகுல்நாதா மிஷன் கல்லூரி...
நாமக்கல் ராமாபுரம்புதூரில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ கோகுல்நாதா மிஷன் கல்லூரியில் பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது. கல்லூரி இயக்குநா் ஜி. மாதையன் பொங்கல் விழா, விளையாட்டு போட்டிகளை தொடங்கிவைத்தாா்.
கல்லூரியில் படிக்கும் அனைத்து துறை மாணவ, மாணவிகளும் பொங்கல் வைத்து வழிபாடு நடத்தினா். விழாவில் பல்வேறு கலைப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
நாமக்கல் செல்வம் கல்லூரியில் நடைபெற்ற பொங்கல் விழாவில் பங்கேற்ற கல்லூரி நிா்வாகத்தினா், மாணவா்கள்.
ராமாபுரம்புதூா் ஸ்ரீ கோகுல்நாதா மிஷன் கல்லூரியில் நடைபெற்ற பொங்கல் விழாவில் பங்கேற்ற மாணவா்கள்.