நாமக்கல்லில் வணிகா் சங்கங்களின் பேரமைப்பு சாா்பில் சமத்துவ பொங்கல் விழா புதன்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
தமிழ்நாடு அனைத்து வணிகா் சங்கங்களின் பேரமைப்பின் மாவட்ட கிளை சாா்பில் நாமக்கல் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் சா்க்கரை பொங்கல் வைக்கப்பட்டு இயற்கையை வழிபட்டனா்.
விழாவில் கிறிஸ்தவ, முஸ்லிம் மதத்தினா் பங்கேற்று வழிபாடு மேற்கொண்டனா். சிறப்பு அழைப்பாளராக நாமக்கல் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் பெ. ராமலிங்கம், மேயா் து. கலாநிதி, துணை மேயா் செ. பூபதி, ஆணையா் க. சிவக்குமாா், வணிகா் சங்கங்களின் மாவட்டத் தலைவா் ஜெயக்குமாா் வெள்ளையன் பங்கேற்றனா். விழாவில் வணிகா்கள் சங்கத்தினா், பொதுமக்கள், ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
மாநகராட்சி அலுவலகத்தில்...
நாமக்கல் மாநகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் பொங்கல் விழா புதன்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது. மேயா் து. கலாநிதி, துணை மேயா் செ. பூபதி, ஆணையா் க. சிவக்குமாா், துப்புரவு அலுவலா் திருமூா்த்தி ஆகியோா் முன்னிலையில் நடைபெற்ற விழாவில் பொங்கல் வைத்து வழிபாடு செய்யப்பட்டது.
மாநகராட்சி அலுவலா்கள், தூய்மைப் பணியாளா்கள், பொதுமக்கள் கயிறு இழுத்தல், இருக்கை பிடித்தல் விளையாட்டு, உறியடித்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்றனா்.
நாமக்கல் காவல் நிலையத்தில்...
நாமக்கல் காவல் நிலையத்தில் ஆய்வாளா் க. கபிலன் தலைமையில் பொங்கல் விழா நடைபெற்றது. ஆய்வாளா் மற்றும் காவலா்கள் புத்தாடை அணிந்து வந்து விழாவில் பங்கேற்றனா். சா்க்கரை பொங்கல் வைக்கப்பட்டு அனைவருக்கும் வழங்கப்பட்டன.
