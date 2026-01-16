கோழிகளுக்கு மூச்சுக்குழல் சுவாச நோய் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு
நாமக்கல்: மூச்சுக்குழல் சுவாச நோய் பாதிப்பு கோழிகளுக்கு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவக்கல்லூரி வானிலை ஆய்வு மையம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: கடந்த வார வானிலையை பொருத்தவரை,
பகல் மற்றும் இரவு நேர வெப்ப அளவுகள் முறையே 89.6 மற்றும் 69.8 டிகிரியாக நிலவியது. அடுத்த ஐந்து நாள்களுக்கான வானிலையில், வானம் பெரும்பாலும் தெளிவாகக் காணப்படும். மாவட்டத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பில்லை. பகல் வெப்பம் 93.2-க்கு மிகாமலும், இரவு வெப்பம் 68 டிகிரியாகவும் காணப்படும். வட கிழக்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு 4 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும்.
சிறப்பு ஆலோசனை: கடந்த வாரம் கோழியின நோய் ஆய்வகத்தில் இறந்த கோழிகளை பரிசோதனை செய்ததில் பெரும்பாலான கோழிகள் ஈக்கோலை மற்றும் நாள்பட்ட மூச்சுக்குழல் சுவாச நோய் பாதிக்கப்பட்டு இறந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது. எனவே, கோழி பண்ணையாளா்கள் தகுந்த உயிா் எதிா் மருந்துகளை அளிக்க வேண்டும், தடுப்பூசி செலுத்துதல் மற்றும் தண்ணீரில் கிருமிநாசினி தெளித்தல், கால்நடை மருத்துவா்களின் ஆலோசனைப்படி தகுந்த சிகிச்சை மற்றும் உயிா் பாதுகாப்பு முறைகளை பண்ணையாளா்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.