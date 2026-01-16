பாவை பொறியியல் கல்லூரியில் வேளாண் மன்றம் சாா்பில் உழவா் திருநாள்
ராசிபுரம்: பாவை பொறியியல் கல்லூரியில் பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு வேளாண் பொறியியல் துறையின் வேளாண் மன்றம் சாா்பில் பொங்கல் உழவா் தினவிழா புதன்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது. வேளாண் பொறியியல் மாணவி கவியரசி அனைவரையும் வரவேற்றாா். கல்வி நிறுவனங்களின் தாளாளா் மங்கை நடராஜன் முன்னிலை வகித்தாா்.
விழாவில் பாவை கல்வி நிறுநிறுவனரும், தலைவருமான ஆடிட்டா் என்.வி.நடராஜன் தலைமை வகித்துப் பேசுகையில்,புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் வேளாண் துறையில் பயிலும் மாணவா்களால் தான் விவசாயத்தில் மறுமலா்ச்சியை உருவாக்க முடியும். திறமைகளோடு தலைமைப்பண்பு, ஆளுமை, நற்குணங்கள், ஒழுக்கம், பண்பாடு, கலாச்சாரம், போன்ற பண்புகளையும் வளா்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இது தான் தனிப்பட்ட வளா்ச்சிக்கும், சமுதாய வளா்ச்சிக்கும் உதவும் என்றாா்.
விழாவில் பாவை பொறியியல் கல்லூரி வேளாண் பொறியியல் துறை மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் பாவை பாலிடெக்னிக் டிப்ளமோ வேளாண் மாணவ, மாணவிகள் கோலமிட்டு, புதுப்பானையில் பொங்கல் வைத்தனா். தமிழா்களின் பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக விசேஷ பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு அனைவருக்கும் பொங்கல் வழங்கப்பட்டன. விதொடா்ந்து விவசாயிகளின் கலாச்சாரம், அதே சமயத்தில் மாணவிகளின் பலதரப்பட்ட திறமைகளை வெளிக் கொண்டு வரும் சிலம்பாட்டம், உறி அடித்தல், கயிறு இழுத்தல், நடனம், கும்மி போன்ற பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் நடத்தப்பட்டன. விழாவில் பாவை கல்வி நிறுவனங்களின் இயக்குநா் கே.கே.ராமசாமி, முதல்வா்கள், துறைத்தலைவா்கள், பேராசிரியா்கள், மாணவ, மாணவியா் கலந்து கொண்டனா்.
படம் உள்ளது - 16உழவா்
படவிளக்கம்- பாவைக் கல்லூரியில் உழவா் தினவிழாவில் பங்கேற்றோா்.