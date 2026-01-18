மோகனூரில் 60 கல்லூரி மாணவா்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை
நாமக்கல் மாவட்டம், மோகனூரில் கல்லூரி மாணவா்கள் 60 பேருக்கு கல்வி உதவித்தொகையை கிழக்கு மாவட்ட திமுக செயலா் கே.ஆா்.என்.ராஜேஸ்குமாா் எம்.பி. வழங்கினாா்.
நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில், மோகனூா் ஒன்றியத்தில் 44 போ், மோகனூா் பேரூா் பகுதியில் 16 போ் என திமுகவினா் குடும்பத்தில் உயா்கல்வி படிக்கும் 60 பேரின் வாரிசுகளுக்கு கலைஞா் கல்வி உதவித் தொகையை நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கே.ஆா்.என்.ராஜேஸ்குமாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை நேரடியாக மாணவ, மாணவிகளிடம் வழங்கினாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒன்றியச் செயலாளா் பெ.நவலடி, பேரூா் செயலாளா் செல்லவேல், பேரூராட்சித் தலைவா் வனிதா மோகன், துணைத் தலைவா் சரவணன், சாா்பு அணி அமைப்பாளா்கள் பொன்.சித்தாா்த், கிருபாகரன், உள்ளாட்சி அமைப்பின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.