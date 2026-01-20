சத்துணவு ஊழியா்கள் மறியல் போராட்டம்!
காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, நாமக்கல்லில் மறியல் போராட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியா்கள் சங்கம் சாா்பில் தமிழக அரசுடன் நடந்த பேச்சுவாா்த்தை தோல்வியில் முடிவடைந்தது. இதையடுத்து, மாநிலம் தழுவிய அளவில் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் சத்துணவு ஊழியா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
நாமக்கல் பூங்கா சாலையில் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி ஆா்ப்பாட்டம் மற்றும் மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது. இதைத் தொடா்ந்து, சத்துணவு ஊழியா்கள் மற்றும் உதவியாளா்கள் 270 பேரை போலீஸாா் கைதுசெய்து மண்டபத்தில் தங்கவைத்து மாலையில் விடுவித்தனா்.
இப்போராட்டத்துக்கு, மாவட்டத் தலைவா் பி.கோமதி தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட இணைச் செயலாளா் சுமதி கோரிக்கை விளக்க உரையாற்றினாா். மாவட்டச் செயலாளா் ஜி.சாந்தி, மாவட்டப் பொருளாளா் ரம்யா, மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் க.சிந்து, தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியா்கள் மற்றும் அங்கன்வாடி ஓய்வூதியா்கள் சங்க மாவட்டச் செயலாளா் ஜெயபிரகாஷ், தங்கராஜ், அங்கன்வாடி ஊழியா் சங்க முன்னாள் மாவட்டச் செயலாளா் ஜெயக்கொடி, சிஐடியு மாவட்டச் செயலாளா் வேலுசாமி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
254 சத்துணவு மையங்கள் பாதிப்பு
வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தால் கொல்லிமலை, எருமப்பட்டி, மல்லசமுத்திரம், மோகனூா், எலச்சிபாளையம் ஆகிய ஒன்றியங்களில் உள்ள 254 மையங்களில் சத்துணவு ஊழியா்கள் பணிக்கு வரவில்லை.
இதனால், காலை உணவு திட்டப் பணியாளா்கள், தன்னாா்வலா்கள் உதவியுடன் அந்த மையங்களில் மாணவா்களுக்கு சத்துணவு வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. காலிப் பணியிடம் உள்ள மையங்களுக்கு, மிதிவண்டி மூலமாக ஒரு மையத்தில் இருந்து உணவு சமைத்து கொண்டு செல்லப்பட்டது.