நாமக்கல்: சேந்தமங்கலம் தொகுதிக்குள்பட்ட சாலப்பாளையத்தில் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை, அதிமுக பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கிவைக்கிறாா் என முன்னாள் எம்எல்ஏ சி.சந்திரசேகரன் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
நாமக்கல் மாநகராட்சி, சேந்தமங்கலம் தொகுதிக்குள்பட்ட சாலப்பாளையம் கிராமத்தில் ஆண்டுதோறும் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற்று வருகிறது. நிகழாண்டு பொங்கல் பண்டிகையைத் தொடா்ந்து, செவ்வாய்க்கிழமை நாமக்கல் புறவழிச் சாலையையொட்டிய சாலப்பாளையத்தில் ஜல்லிக்கட்டு காலை 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
தமிழக முன்னாள் முதல்வரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி கே.பழனிசாமி போட்டியை தொடங்கிவைக்கிறாா். இதில், முன்னாள் அமைச்சா்கள், எம்எல்ஏ-க்கள், எம்.பி.க்கள் பங்கேற்கின்றனா். எனவே, சேந்தமங்கலம் தொகுதிக்கு உள்பட்ட அதிமுக நிா்வாகிகள், கட்சித் தொண்டா்கள், மகளிா் அணியினா், பொதுமக்கள் திரண்டு வரவேண்டும் என அதில் தெரிவித்துள்ளாா்.