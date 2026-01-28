காங்கிரஸ் வளா்ச்சிக்கு அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும்: கிழக்கு மாவட்டத் தலைவா்
காங்கிரஸ் கட்சியின் வளா்ச்சிக்கு விரும்பு, வெறுப்பின்றி அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து பாடுபட வேண்டும் என்று நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்டத் தலைவா் மருத்துவா் பி.வி.செந்தில் வலியுறுத்தினாா்.
நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்டத் தலைவராக பி.வி. செந்தில் பொறுப்பேற்கும் விழா மற்றும் நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதையொட்டி, பழைய பேருந்து நிலையம் எதிரில் உள்ள ஜவாஹா்லால் நேரு, காமராஜா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
விழாவில் முன்னாள் மாவட்டத் தலைவா்கள் வி.பி.வீரப்பன், பாச்சல் சீனிவாசன், செல்வராஜ், பீ.ஏ.சித்திக் மற்றும் வட்டாரத் தலைவா்கள் வாழ்த்தி பேசினா். தொடா்ந்து, கிழக்கு மாவட்டத் தலைவா் பி.வி.செந்தில் பேசியதாவது:
கோழிப் பண்ணை, லாரி தொழிலுலுக்கு பெயா்பெற்ற நாமக்கல் மாவட்டத்தை மேலும் மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை தமிழக முதல்வா் மற்றும் மக்களவை, மாநிலங்களவை உறுப்பினா்களின் கவனத்துக்கு எடுத்துச் சென்று உரிய நடவடிக்கை எடுப்பேன். நாமக்கல் மாவட்டத்தில், காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுமாறு மாநில தலைமை அறிவுறுத்தி உள்ளது. அதனால் கட்சியினா் ஏற்றத் தாழ்வு, விருப்பு, வெறுப்பின்றி இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும். எந்தவித குறைகளாக இருந்தாலும் நேரடியாக தெரிவிக்கலாம். காங்கிரஸ் தியாகிகளை கண்டறிந்து அவா்களை கெளரவித்து, பொற்கிழி வழங்கும் பணியும் மேற்கொள்ள இருக்கிறேன் என்றாா்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சோ்ந்த பெண்கள் சிலா் அவரது முன்னிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்தனா். இந்த நிகழ்வில் காங்கிரஸ் மூத்த நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் கலந்துகொண்டனா்.