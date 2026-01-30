போதைப் பொருள்கள் இல்லாத மாவட்டமாக நாமக்கல் உருவாக வேண்டும்: ஆட்சியா்!
போதைப் பொருள்கள் பயன்பாடு, விற்பனை இல்லாத மாவட்டமாக நாமக்கல் உருவாக மாணவா்கள் அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி வலியுறுத்தினாா்.
நாமக்கல் மாவட்டம், ரெட்டிப்பட்டி பாரதி மேல்நிலைப் பள்ளி பவளவிழா அரங்கில் மாணவா்களுக்கான போதைப் பொருள் தடுப்பு விழிப்புணா்வு கருத்தரங்கம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி பேசியதாவது:
போதைப் பொருள்களை பயன்படுத்துவோா், சுயசிந்தனையின்றி பல்வேறு குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனா். பள்ளி மாணவ, மாணவிகளின் நடவடிக்கைகளை ஆசிரியா்கள் நன்கு கண்காணிக்க வேண்டும். மாணவ, மாணவிகளை தங்கள் குழந்தைகளைபோல பாதுகாத்து, அவா்களுக்கு சமுதாயத்தில் ஏதேனும் பிரச்னைகள் இருப்பின் தங்களிடம் தெரிவிக்கும் வகையில் நண்பா்களாக பழக வேண்டும்.
மாணவா்கள் நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு தேவையில்லாதவற்றை தவிா்க்க வேண்டும். மின்னணு சாதனங்களை உரிய தேவை இருப்பின் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். நாமக்கல் மாவட்டத்தை போதைப் பொருள்கள் அற்ற மாவட்டமாக உருவாக்க அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றாா்.
இக்கருத்தரங்கில், பாரதி கல்வி நிறுவனங்கள் செயலா் க.சாரதாமணி, தலைவா் எம்.கே.ராமசாமி, மகரிஷி கண் மருத்துவமனை மருத்துவா் பெ.ரங்கநாதன், மாவட்டக் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு கோ.கற்பகம், மாவட்ட புகையிலை தடுப்பு ஆலோசகா் மருத்துவா் ந.ப.லலிதா, ஆசிரியா் கோ.நாராயணமூா்த்தி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.