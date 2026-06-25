முட்டை விலை நிலவரம்

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நாமக்கல் மண்டலம்-புதன்கிழமை
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மொத்த விலை - ரூ. 6.45
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விலையில் மாற்றம்-இல்லை
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பல்லடம் பிசிசி
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கறிக்கோழி கிலோ - ரூ. 120
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முட்டைக் கோழி கிலோ - ரூ. 120
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