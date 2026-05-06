நாமக்கல்

பரமத்தி வேலூரில் ரூ. 3.84 லட்சத்துக்கு தேங்காய் ஏலம்

Updated On :6 மே 2026, 2:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பரமத்தி வேலூா் அருகே உள்ள பொத்தனூா் வெங்கமேடு மின்னணு தேசிய வேளாண்மை சந்தையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற மறைமுக ஏலத்தில் ரூ. 3 லட்சத்து 84 ஆயிரத்துக்கு தேங்காய் ஏலம் போனது.

பரமத்தி வேலூா் அருகே உள்ள பொத்தனூா் வெங்கமேட்டில் செயல்பட்டு வரும் மின்னணு தேசிய வேளாண்மை சந்தையில் செவ்வாய்க்கிழமைதோறும் தேங்காய் மறைமுக ஏலம் நடைபெறுகிறது.

இந்த ஏலத்துக்கு சோழசிராமணி, ஜேடா்பாளையம், கபிலா்மலை, பிலிக்கல்பாளையம், அய்யம்பாளையம், அண்ணா நகா், பாண்டமங்கலம், பரமத்தி, பாலப்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து தென்னை விவசாயிகள் தேங்காய்களை கொண்டுவருகின்றனா். தேங்காய்களை ஏலம் எடுக்க நாமக்கல், கரூா் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வியாபாரிகள் வருகின்றனா்.

இந்த வாரம் நடைபெற்ற ஏலத்துக்கு 2,990 கிலோ தேங்காய்களை விவசாயிகள் கொண்டு வந்திருந்தனா். இதில், அதிகபட்சமாக கிலோ ஒன்று ரூ. 61.90-க்கும், குறைந்தபட்சமாக ரூ. 42.10-க்கும், சராசரியாக ரூ. 45.35-க்கும் ஏலம் போனது. மொத்தம் ரூ. 3 லட்சத்து 84 ஆயிரத்து 890-க்கும் தேங்காய் ஏலம் போனது.

