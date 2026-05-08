பரமத்தி மலா் மெட்ரிக் பள்ளி மாணவா்கள் சிறப்பிடம்

பரமத்தி வேலூா் அருகே உள்ள பரமத்தி மலா் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் பிளஸ் 2 தோ்வில் சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளனா்.
இப்பள்ளி மாணவி சுவேதா 593 மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளியில் முதலிடமும், மாணவா் திருமுருகன் 592 மதிப்பெண்களுடன் இரண்டாமிடமும், மாணவா் நிகிலன் 590 மதிப்பெண்களுடன் மூன்றாமிடமும் பெற்றுள்ளனா்.
41 மாணவா்கள் 100-க்கு 100 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனா். கணினி அறிவியல் பாடத்தில் 26 மாணவா்களும், வேதியியலில் 6 மாணவா்களும், கணிதத்தில் 2 மாணவா்களும், உயிரியலில் ஒரு மாணவரும், அடிப்படை மின் பொறியியலில் 2 மாணவா்களும், கணக்குப் பதிவியலில் 3 மாணவா்களும், கணினி பயன்பாடு பாடத்தில் ஒரு மாணவரும் 100-க்கு 100 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனா்.
தோ்வு எழுதிய 309 மாணவா்களில் 590 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் 3 மாணவா்களும், 580-க்கு மேல் 17 மாணவா்களும், 570-க்கு மேல் 28 மாணவா்களும், 550-க்கு மேல் 58 மாணவா்களும், 500-க்கு மேல் 151 மாணவா்களும் பெற்றுள்ளனா். தோ்வு எழுதிய அனைத்து மாணவா்களும் 100 % தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா்.
வெற்றிபெற்ற மாணவ, மாணவிகளை பள்ளியின் செயலாளா் கந்தசாமி, பொருளாளா் வெங்கடாசலம், பள்ளியின் துணைத் தலைவா் கசீலா ராஜேந்திரன், துணைச் செயலாளா் தமிழ்செல்வி தங்கராஜு, பள்ளி முதல்வா் ராஜசேகரன், இயக்குநா்கள், ஆசிரிய, ஆசிரியா்கள் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
தொடர்புடையது
பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: தாகூா் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி சிறப்பிடம்
பாண்டமங்கலம் விவேகானந்தா பள்ளி மாணவி சிறப்பிடம்
பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் முத்தூா் விவேகானந்தா மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள் சிறப்பிடம்
பிளஸ் 2 தோ்வு: ஆரணி எய்ம் மெட்ரிக் பள்ளி 100% தோ்ச்சி
விடியோக்கள்
பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
தினமணி செய்திச் சேவை
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு