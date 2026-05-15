பிளஸ் 2 தோ்வில் பரமத்தி வேலூரை அடுத்த கந்தம்பாளையம் எஸ்.கே.வி. வித்யாஷ்ரம் பள்ளி நூறு சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளது.
இப்பள்ளி மாணவா் ஆா். நித்தீஷ் 500 க்கு 481 மதிப்பெண்களுடன் பள்ளியில் முதலிடம் பெற்றாா். கே.ஆா். கருப்பசாமி கணினி அறிவியல் பாடத்தில் 100க்கு 100 மதிப்பெண் பெற்றுள்ளாா். மேலும் 500-க்கு 472 மதிப்பெண்கள் பெற்று இரண்டாம் இடத்தையும், எஸ். ஸ்ரீசுதா்சன் 500க்கு 463 மதிப்பெண்கள் பெற்று மூன்றாம் இடத்தையும் பெற்றுள்ளனா்.
மாணவி இனீஷ்பிரியா உயிரியல் பாடத்தில் 100க்கு 100 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளாா். இப்பள்ளியில் 80 சதவீத மாணவா்கள் 80 சதவீத மதிப்பெண்களுக்கு மேல் பெற்றுள்ளனா். சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்களை பரமத்தி வேலூா் காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் சங்கீதா பாராட்டினாா்.
விழாவில் பள்ளியின் தாளாளா் கோல்டன் ஹாா்ஸ் ரவி, பொருளாளா் மருத்துவா் பாலசுப்ரமணியம், செயலாளா் பி. ஜெகநாதன், பள்ளி முதல்வா் மற்றும் ஆசிரியா்கள் பங்கேற்று மாணவா்களுக்கு கேடயங்களை வழங்கினா்.
