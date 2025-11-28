சேலம்
துணை முதல்வா் பிறந்த நாள்: குழந்தைகளுக்கு மோதிரம் அணிவித்த எம்.பி.
தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, மேட்டூா் அரசு மருத்துவமனை, கோபுரான் காடு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் வியாழக்கிழமை பிறந்த 4 குழந்தைகளுக்கு சேலம் மக்களவை உறுப்பினா் டி.எம்.செல்வகணபதி வெள்ளிக்கிழமை தங்க மோதிரம் அணிவித்தாா்.
அதன்பிறகு இரண்டு குழந்தைகளுக்கு பெயா் சூட்டினாா். தொடா்ந்து பெண்களுக்கு குழந்தை நல பெட்டகங்கள், பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில் சேலம் மேற்கு மாவட்ட திமுக துணை செயலாளா் சம்பத்குமாா், நகர செயலாளா் காசி விஸ்வநாதன், நங்கவள்ளி ஒன்றிய செயலாளா் அா்த்தநாரீஸ்வரன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.