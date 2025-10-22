சேலம்
மேட்டூா் அணை 3-ஆவது நாளாக 120 அடியாக நீடிப்பு
மேட்டூா் அணை நீா்மட்டம் புதன்கிழமை 3-ஆவது நாளாக 120 அடியாக நீடிக்கிறது.
அணைக்கு நீா்வரத்து விநாடிக்கு 35,500 கனஅடியாக உள்ளது. அணையிலிருந்து நீா்மின் நிலையங்கள் வழியாக 22,300 கனஅடி வீதமும், உபரிநீா் போக்கியான 16 கண் மதகுகள் வழியாக 12,700 கனஅடி வீதமும் தண்ணீா் திறக்கப்படுகிறது. கிழக்கு - மேற்கு கால்வாய் பாசனத்துக்கு மேல்மட்ட மதகுகள் வழியாக 500 கனஅடி வீதம் தண்ணீா் திறக்கப்படுகிறது. நீா் இருப்பு 93.47 டிஎம்சியாக உள்ளது.
கடந்த இரண்டு நாள்களாக மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து சீராக உள்ளது. மழை நீடிப்பதால் மேட்டூா் அணையின் வலது, இடது கரைகளில் நீா்வளத் துறையினா் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா். மேட்டூா் அணையின் இடது கரையில் உள்ள வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டு அறையில் நீா்வளத் துறை பணியாளா்கள் தயாா்நிலையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனா்.