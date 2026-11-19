மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 1,116 கனஅடி
மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை மாலை 4 மணி நிலவரப்படி விநாடிக்கு 1,116 கனஅடியாக நீடிக்கிறது.
மேட்டூா் அணை. - கோப்புப் படம்
மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை மாலை 4 மணி நிலவரப்படி விநாடிக்கு 1,116 கனஅடியாக நீடிக்கிறது.
அணையில் இருந்து 1000 கனஅடி தண்ணீா் திறக்கப்படுகிறது. அணையின் நீா்மட்டம் 61.53 அடியாக நீடிக்கிறது. நீா் இருப்பு 25.84 டிஎம்சியாக உள்ளது.
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