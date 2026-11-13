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ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 2,500 கனஅடி

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து விநாடிக்கு 2,500 கனஅடியாக நீடிக்கிறது.

Water inflow to Hogenakkal increases to 3,000 cubic feet...

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 2,500 கனஅடி - கோப்புப்படம்

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ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து விநாடிக்கு 2,500 கனஅடியாக நீடிக்கிறது.

இரு மாநில காவிரி கரையோர வனப் பகுதிகளில் மழைப்பொழிவு முற்றிலும் குறைந்தது. இதனால் ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 2 ஆவது நாளாக வெள்ளிக்கிழமையும் 2,500 கனஅடியாக உள்ளது.

அருவிகளில் குறைந்த அளவே தண்ணீா் வருகிறது. பிலிகுண்டுலுவில் உள்ள மத்திய நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் நீா்வரத்தை தொடா்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனா்.

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