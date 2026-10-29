ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 2,000 கனஅடி
ஒகேனக்கல் ஆற்றில் நீா்வரத்து விநாடிக்கு 2,000 கனஅடியாக குறைந்தது.
ஒகேனக்கல் அருவி - கோப்புப் படம்
ஒகேனக்கல் ஆற்றில் நீா்வரத்து விநாடிக்கு 2,000 கனஅடியாக குறைந்தது.
காவிரி கரையோர நீா்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வந்த மழை முற்றிலுமாக குறைந்ததாலும், கா்நாடக அணைகளில் இருந்து காவிரி ஆற்றில் திறக்கப்படும் தண்ணீா் நிறுத்தப்பட்டதாலும், காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து நாளுக்குநாள் சரிந்து வருகிறது.
புதன்கிழமை விநாடிக்கு 3,000 கன அடியாக இருந்த நீா்வரத்து, வியாழக்கிழமை காலை 2,500 கனஅடியாகவும், மாலை 2,000 கனஅடியாகவும் குறைந்து தமிழக, கா்நாடக எல்லையான பிலிகுண்டுலு வழியாக ஒகேனக்கல்லுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒகேனக்கல்லுக்கு வரும் நீா்வரத்தின் அளவுகளை மத்திய நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனா்.
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