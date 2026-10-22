ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 4000 கனஅடி
ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து புதன்கிழமை விநாடிக்கு 4000 கனஅடியாக குறைந்தது.
ஒகேனக்கல். - கோப்புப் படம்
ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து புதன்கிழமை விநாடிக்கு 4000 கனஅடியாக குறைந்தது.
தமிழக, கா்நாடக மாநிலங்களின் காவிரி நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் மழைப் பொழிவு குறைந்ததால் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. செவ்வாய்க்கிழமை 6000 கனஅடியாக இருந்த நீா்வரத்து புதன்கிழமை 4000 கனஅடியாக குறைந்தது.
கடந்த சில நாள்களாக காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து தொடா்ந்து குறைந்து வருவதால் ஒகேனக்கல்லில் உள்ள அருவிகளில் பாறை திட்டுக்கள் வெளியே தெரிகின்றன. தொடா்ந்து ஒகேனக்கல்லுக்கு வரும் நீா்வரத்தின் அளவுகளை மத்திய நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனா்.
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