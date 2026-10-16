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ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 2,000 கனஅடியாக அதிகரிப்பு

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து வெள்ளிக்கிழமை விநாடிக்கு 2,000 கனஅடியாக அதிகரித்தது.

ஒகேனக்கல் அருவி - கோப்புப் படம்

Updated On :

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து வெள்ளிக்கிழமை விநாடிக்கு 2,000 கனஅடியாக அதிகரித்தது.

கா்நாடக காவிரிக் கரையோர நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் அவ்வப்போது பெய்து வரும் மழையை பொறுத்து காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து அதிகரிக்கிறது. இந்த நிலையில் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை நிலவரப்படி விநாடிக்கு 1,500 கனஅடியாக இருந்தது, வெள்ளிக்கிழமை 2,000 கனஅடியாக அதிகரித்து தமிழக, கா்நாடக எல்லையான பிலிகுண்டுலுவை கடந்து ஒகேனக்கல்லுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒகேனக்கல் அருவிகளிலும் நீரின் அளவு அதிகரித்துள்ளது.

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