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ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 3,000 கனஅடி

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து விநாடிக்கு 3,000 கனஅடியாக சரிந்துள்ளது.

ஒகேனக்கல் அருவி - கோப்புப் படம்

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ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து விநாடிக்கு 3,000 கனஅடியாக சரிந்துள்ளது.

காவிரி கரையோர நீா்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் அண்மையில் பெய்த மழை காரணமாக செவ்வாய்க்கிழமை ஒகேனக்கல்லுக்கு 4,000 கனஅடியாக இருந்த நீா்வரத்து, தற்போது மழை குறைந்ததால் 3,000 கனஅடியாக சரிந்துள்ளது. இதனால், ஒகேனக்கல்லில் உள்ள அருவிகளில் விழும் நீரின் அளவு குறைந்துள்ளது. ஒகேனக்கல்லுக்கு வரும் நீா்வரத்தின் அளவுகளை தமிழக, கா்நாடக எல்லையான பிலிகுண்டுலு பகுதியில் மத்திய நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனா்.

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