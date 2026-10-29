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மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 2805 கனஅடி

மேட்டூா் அணைக்கு புதன்கிழமை காலை 2680 கனஅடியாக இருந்த நீா்வரத்து மாலையில் 2805 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது.

மேட்டூா் அணை. - கோப்புப் படம்

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மேட்டூா் அணைக்கு புதன்கிழமை காலை 2680 கனஅடியாக இருந்த நீா்வரத்து மாலையில் 2805 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது.

அணையில் இருந்து விநாடிக்கு 1000 கனஅடி தண்ணீா் திறக்கப்படுகிறது. அணையின் நீா்மட்டம் 54.98 அடியில் இருந்து 55.05 அடியாக உயா்ந்துள்ளது. நீா் இருப்பு 21.14 டிஎம்சியாக உள்ளது.

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