The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ராஜராஜ சோழனின் சதய விழா: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துக்கு அக்.22 ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை சிஜேபி போராட்டம் எதிரொலி: தில்லியில் இணைய சேவை தற்காலிகமாக முடக்கம்!உ.பி.யில் இருந்து மாநிலங்களவைக்கு 10 பேரும் போட்டியின்றி தேர்வு! லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநராக பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா நியமனம்!துரோகத்துக்குக் கிடைத்த இடைக்கால வெற்றி! - மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்!

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 1,029 கனஅடி

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வெள்ளிக்கிழமை மாலை விநாடிக்கு 1,577 கனஅடியில் இருந்து 1,029 கனஅடியாக குறைந்தது.

Mettur Dam Water Level

மேட்டூா் அணை - கோப்புப்படம்

Published On :

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வெள்ளிக்கிழமை மாலை விநாடிக்கு 1,577 கனஅடியில் இருந்து 1,029 கனஅடியாக குறைந்தது.

அணையில் இருந்து டெல்டா பாசனத்துக்கு 15,000 கனஅடி தண்ணீா் திறக்கப்படுகிறது. அணைக்கு வரும் நீரின் அளவைவிட அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் அணையின் நீா்மட்டம் 66.30 அடியில் இருந்து 65.80 அடியாக குறைந்தது. நீா் இருப்பு 29.19 டிஎம்சியாக உள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 1,043 கனஅடி

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 1,043 கனஅடி

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 2,250 கனஅடியாக குறைந்தது

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 2,250 கனஅடியாக குறைந்தது

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 5,035 கனஅடியாக குறைந்தது

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 5,035 கனஅடியாக குறைந்தது

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 6,148 கனஅடியாக குறைந்தது

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 6,148 கனஅடியாக குறைந்தது

விடியோக்கள்

இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லும் செய்தி | TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லும் செய்தி | TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

அதிமுகவில் இனி நடக்கப்போவது இதுதான்....| TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

அதிமுகவில் இனி நடக்கப்போவது இதுதான்....| TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam