Dinamani
தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி வேட்பாளா் ரமேஷ் வேட்பு மனு தாக்கல்

ஆத்தூா் தனித் தொகுதி தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி வேட்பாளா் க.ரமேஷ் சனிக்கிழமை தோ்தல் அலுவலா் ரா.தமிழ்மணியிடம் வேட்பு மனுதாக்கல் செய்தாா்.

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 7:56 pm

சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூா்(தனி) தொகுதி தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி வேட்பாளா் க.ரமேஷ் சட்டப்பேரவை தோ்தலில் போட்டியிட ஆத்தூா் கோட்டாட்சியரும்,தோ்தல் அலுவலருமான ரா.தமிழ்மணியிடம் வேட்பு மனுதாக்கல் செய்தாா்.

அவருடன் மாநில அமைப்புக் குழு உறுப்பினா் செம்முகில்(எ)ராசலிங்கம்,ஆத்தூா் தொகுதி செயலாளா் சசிகுமாா்,தொகுதி தலைவா் அன்பரசன்,நகர செயலாளா் ரவிச்சந்திரன்,நகர தலைவா் சூரியா உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

முன்னதாக சாரதா ரவுண்டானாவில் இருந்து தொண்டா்களுடன் ஊா்வலமாக சென்று வேட்பு மனுதாக்கல் செய்தனா்.

படவிளக்கம்.ஏடி4தமிழ். ஆத்தூா் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி வேட்பாளா் க.ரமேஷ் தோ்தல் அலுவலா் ரா.தமிழ்மணியிடம் வேட்பு மனுதாக்கல் செய்தாா்,உடன் மாநில அமைப்புக் குழு உறுப்பினா் செம்முகில்(எ)ராசலிங்கம்,உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள்.

தொடர்புடையது

தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளா் செல்வபாரதி வேட்பு மனு தாக்கல்

தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளா் செல்வபாரதி வேட்பு மனு தாக்கல்

தவாக வேட்பாளா் வேட்பு மனு தாக்கல்

தவாக வேட்பாளா் வேட்பு மனு தாக்கல்

தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி மயிலாடுதுறை வேட்பாளா்!

தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி மயிலாடுதுறை வேட்பாளா்!

நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் வேல் ஏந்தி வந்து வேட்பு மனு

நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் வேல் ஏந்தி வந்து வேட்பு மனு

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு