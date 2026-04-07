சேலம்

சங்ககிரி தொகுதியில் ரூ. 3.67 லட்சம் பறிமுதல்

Updated On :6 ஏப்ரல் 2026, 8:59 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சங்ககிரி தொகுதியில் இரு இடங்களில் நடத்திய வாகன சோதனையில், உரிய ஆவணமின்றி எடுத்துச் சென்ற ரூ. 3.67 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

சங்ககிரியை அடுத்த ஈரோடு பிரிவு சாலை பகுதியில் தொகுதி தோ்தல் பிரிவு நிலை கண்காணிப்புக் குழு அலுவலா் அன்புராஜ் தலைமையிலான அலுவலா்கள் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.

அப்போது, எடப்பாடி, கவுண்டம்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்த வெங்கடேஷ் சரக்கு வாகனத்தில் உரிய ஆவணமின்றி எடுத்துச் சென்ற ரொக்கம் ரூ. 2,67,700 ஆயிரத்தை பறிமுதல் செய்து தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ம.மு.தெ.கேந்திரியாவிடம் ஒப்படைத்தனா்.

அதேபோல, தொகுதி கூடுதல் நிலை கண்காணிப்புக் குழு அலுவலா் விஜய் தலைமையில் அலுவலா்கள் தாரமங்கலத்திலிருந்து சேலம் செல்லும் வழியில் உள்ள பவளத்தானூா் சுற்றுச்சாலை பிரிவு அருகே வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது, தாரமங்கலம் நகை கடை உரிமையாளா் ஜெகதீஷ் என்பவா் உரிய ஆவணமின்றி காரில் எடுத்துச் சென்ற ரொக்கம் ரூ. 1 லட்சத்தை பறிமுதல் செய்து சங்ககிரி தொகுதி தோ்தல் அலுவலரிடம் ஒப்படைத்தனா்.

தொடர்புடையது

பறக்கும் படை சோதனையில் ரூ.65,800 பறிமுதல்

பறக்கும் படை சோதனையில் ரூ.65,800 பறிமுதல்

வாகன சோதனையில் ரூ.53,400 பறிமுதல்

வாகன சோதனையில் ரூ.53,400 பறிமுதல்

வாகன சோதனையில் ரூ.56,600 பறிமுதல்

வாகன சோதனையில் ரூ.56,600 பறிமுதல்

வாகன சோதனையில் ரூ.70 ஆயிரம் பறிமுதல்

வாகன சோதனையில் ரூ.70 ஆயிரம் பறிமுதல்

ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |
வீடியோக்கள்

Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
திருமாவளவனை மிரட்டி பின்வாங்க வைத்த DMK! - Annamalai BJP
வீடியோக்கள்

திருமாவளவனை மிரட்டி பின்வாங்க வைத்த DMK! - Annamalai BJP

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
சூப்பர் கேர்ள் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

சூப்பர் கேர்ள் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு